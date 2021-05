Brasil registra 2.513 mortes por Covid-19 em 24 horas; total se aproxima de 440 mil

No mesmo período, foram contabilizados 75.445 novos casos da doença, aumentando o número de infectados pelo novo coronavírus para 15.732.836

O Brasil registrou 2.513 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando o total de vítimas fatais contabilizadas desde o início da pandemia, em março de 2020, para 439.050. Com isso, o país se aproxima da marca de 440 mil óbitos, que deverá ser batida na quarta-feira, 19. No mesmo período, foram registrados 75.445 novos casos da doença, aumentando o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) para 15.732.836. Com isso, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos da doença, atrás apenas dos Estados Unidos, com 32,9 milhões, e da Índia, com 25,2 milhões. Já em relação ao número de mortes, o país ocupa a segunda colocação, sendo superado apenas pelos EUA, que somam 587 mil. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) através de atualização realizada às 18h desta terça-feira, 18.