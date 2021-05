Covid-19: Veja como tomar vacinas na xepa em postos de saúde de São Paulo

Inclusão de pessoas com 18 anos ou mais na lista de espera para receber doses do imunizante começou na semana passada

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/01/2021 Secretaria Municipal de Saúde diz que a recomendação é não desperdiçar nenhuma dose de imunizante



Pessoas com 18 anos ou mais que tenham comorbidades já podem se inscrever para tomar vacinas excedentes contra a Covid-19 em postos de saúde na cidade de São Paulo. A medida começou a valer na semana passada, no mesmo dia em que a prefeitura ampliou a imunização para pessoas com idade entre 55 e 59 anos, e também engloba profissionais da área da saúde que tenham mais de 18 anos. Ao se inscreverem, os interessados entram em uma fila para receber doses que seriam descartadas após a abertura dos frascos, uma vez que elas possuem um período de validade. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirma que “nem sempre há doses excedentes nas Unidades” e que a orientação às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) é “não desprezar nenhuma dose viável de vacina”.

Como entrar para a fila de espera?

Pessoas que tenham mais de 18 anos e comorbidades precisam apresentar um documento de identificação (preferencialmente CPF, segundo a SMS) e um documento que comprove a condição de risco, como exames, receitas, prescrições médicas ou relatórios, que deverão ter o CRM do médico responsável. O interessado também deverá disponibilizar um número de telefone válido para que a UBS entre em contato caso hajam doses excedentes. No portal online, a SMS detalhou quais comorbidades estão elegíveis tanto para vacinação regular (acima de 55 anos) quanto para a lista de espera. Para saber se você faz parte do grupo que pode se inscrever para tentar as doses excedentes, clique aqui.

Ritmo da vacinação na cidade

Nesta terça-feira, 18, a prefeitura começou a vacinar funcionários de transportes coletivos, como motoristas e cobradores de ônibus. A vacinação está acontecendo em todas as 468 UBS’s da capital de segunda à sexta das 7h às 19h. As AMA/UBS Integradas também estão aplicando doses da vacina nessa faixa de horário, atendendo também aos sábados e feriados. Os Centros de Saúde e as 17 unidades de Serviços de Atenção Especializada (SAEs) também estão sendo utilizados na campanha de imunização. Por fim, a vacinação está acontecendo em postos volantes, mega postos e drive-thrus das 8h às 17h.