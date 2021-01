Brasil registra mais de 23 mil novos casos de Covid-19; total é de 8,5 milhões

Dados sobre a doença foram divulgadas pelo Ministério da Saúde (MS) através de um boletim informativo atualizado às 18h desta segunda-feira, 18

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO País vive aumento no número de casos e mortes causadas pela doença



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 23.671 casos de Covid-19, aumentando o total de infectados pelo novo coronavírus e suas variantes desde o início da pandemia para 8.511.770, sendo o terceiro maior número de contaminados no mundo – atrás dos Estados Unidos e Índia. No mesmo período, foram contabilizadas 452 novas mortes causadas pela doença, elevando o número de vítimas fatais para 210.299, o que faz do Brasil o segundo país com mais óbitos, atrás apenas dos EUA. Os dados sobre a doença foram divulgadas pelo Ministério da Saúde através de um boletim informativo atualizado às 18h desta segunda-feira, 18.

A atualização acontece no mesmo dia em que a vacinação contra a Covid-19 começa em diversos estados. Em São Paulo, que é o estado mais atingido pela doença (1,6 milhão de casos e quase 50 mil mortes) a imunização começou neste domingo com a enfermeira Monica Calazans recebendo a primeira dose do imunizante. Nesta segunda, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina e Piauí iniciaram a imunização contra a doença, priorizando idosos, indígenas e trabalhadores da área da saúde. O uso emergencial da CoronaVac, desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, pela Fiocruz e pela AstraZeneca, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste domingo durante reunião. Um novo pedido de uso emergencial de mais 4.8 milhões de doses do imunizante foi encaminhado à agência nesta segunda, que analisa a documentação para decidir sobre a nova liberação.