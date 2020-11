Brasil registra 37 mil casos e 691 novas mortes por Covid-19

Dados foram atualizados em boletim do CONASS divulgado às 18h desta quinta-feira, 26

Rovena Rosa/Agência Brasil País é um dos mais atingidos pela pandemia.



O Brasil registrou 37.614 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, fazendo com que o total de infectados desde o início da pandemia, em março de 2020, seja de 6.204.220. No mesmo período, foram registradas 691 novas mortes causadas pela doença, elevando o total de vítimas para 171.460. Tais números colocam o Brasil como o terceiro país com mais contaminados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e o segundo com mais óbitos. Os números foram divulgados em um boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), publicado às 18h desta quinta-feira, 26.

Com a nova atualização do boletim, a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes cresceu novamente, indo para 81,6. A taxa de incidência da doença no país é de 2.952,3 para cada 100 mil habitantes e, por sua vez, a taxa de letalidade da doença segue estável em 2,8%. São Paulo, que apresentou queda no número de casos e mortes, é o estado mais afetado, com 1.229.267 contaminados e 41.733 vítimas fatais registradas desde começo da pandemia.