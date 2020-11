Brasil registra 40 mil casos e 713 novas mortes por Covid-19

Boletim divulgado pelo CONASS nesta sexta-feira, 13, não contém dados referentes ao Paraná

Aloísio Maurício/Estadão Conteúdo Paraná voltou a apresentar problemas com a atualização de dados.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 40.113 casos e 712 novas mortes por Covid-19. Com isso, o número total de infectados desde o começo da pandemia é de 5.819.496 enquanto que o total de vítimas fatais é de 164.946. Mais uma vez, o boletim veio incompleto, uma vez que o Paraná não teve seus números atualizados por problemas técnicos no DataSUS. As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) através de um boletim publicado às 18h desta sexta-feira, 13.

Os novos dados fazem com que a taxa de letalidade da doença seja de 2,8%, enquanto que a taxa de mortalidade é de 78,5 para cada 100 mil habitantes. Já a taxa de incidência para cada 100 mil habitantes ficou em 2.769,2. São Paulo, que enfrentou problemas para atualizar os dados na semana passada, é o estado mais atingido pela pandemia, com 1.162.782 casos e 40.202 mortes. No momento, o Acre é a unidade federativa com menos casos da doença, com 32.661 infectados. Roraima, por sua vez, é o estado com menos vítimas, tendo registrado 705 mortes causadas pela doença.