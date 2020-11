Deputado Osmar Terra testa positivo para Covid-19

Ex-ministro da Cidadania relatou estar fazendo uso de hidroxicloroquina e ivermectina

Marcos Corrêa/PR Osmar Terra foi demitido do Ministério da Cidadania, em fevereiro de 2020



O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) informou nesta sexta-feira, 13, que testou positivo para Covid-19. O ex-ministro da Cidadania relatou que passa bem e está sem sintomas. “Já iniciei tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina”, disse o aliado do presidente Jair Bolsonaro em seu Twitter. Defensor ferrenho do isolamento vertical, o deputado já deu diversas contra o distanciamento, dizendo que pedir para as pessoas saírem de casa “não resolve” o problema. Agora, no entanto, Terra informou que começou o isolamento em casa e que irá cumprir sua agenda como deputado de forma remota nos próximos dias seguindo as instruções médicas.

Osmar Terra foi demitido do Ministério da Cidadania, em fevereiro de 2020, após descoberta de contrato milionário firmado pela pasta comandada por ele com uma empresa de tecnologia da informação. A pasta ignorou alertas de fraude antes de aceitar a contratação da Business Technology (B2T), que virou alvo da Polícia Federal na Operação Gaveteiro. Depois da saída, ele retomou o mandato de deputado federal. Desde então, o deputado continua representando a ala ideológica do governo e minimizando os impactos da pandemia. Chegou, inclusive, a ser cotado como ministro da Saúde após saída de Nelson Teich.