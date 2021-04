Brasil registra 45 mil casos e 2.027 mortes por Covid-19 em 24 horas

Média móvel de óbitos nos últimos sete dias caiu, indo para 2.580, enquanto que a média de infecções diárias foi para 60.185

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em números absolutos, São Paulo é o Estado mais atingido pela pandemia



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 45.178 casos e 2.027 mortes por Covid-19. Com isso, o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes foi para 14.167.973. Já o número de vítimas fatais contabilizadas desde o início da pandemia, em março de 2020, aumentou para 383.502, se aproximando ainda mais da marca de 400 mil. A média móvel de mortes nos últimos sete dias caiu nas 24 horas, indo para 2.580, enquanto que a média de casos diários foi para 60.185. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta sexta-feira, 22.

Em números absolutos, São Paulo é o Estado mais atingido pela pandemia, com 2.793.750 casos e 90.810 mortes causadas pela doença. Já em termos proporcionais, o Amazonas detém a maior taxa de mortalidade do Brasil (301 a cada 100 mil habitantes) e Roraima tem a maior taxa de incidência (15.611,1 a cada 100 mil habitantes). Com isso, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos, atrás dos Estados Unidos (31,9 milhões) e da Índia (15,9 milhões), e o segundo com mais mortes, com 570 mil óbitos.