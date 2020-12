Brasil registra 51 mil novos casos de Covid-19; total é de 6,6 milhões

Também foram registradas 842 novas mortes causadas pela doença; total de vítimas é de 178.159

ITAWI ALBUQUERQUE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO País vive momento de alta no número de casos da doença.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 51.088 novos casos de Covid-19, fazendo com que o total de infectados desde o começo da pandemia, em março de 2020, seja de 6.674.999. No mesmo período, foram contabilizados 842 novas mortes, elevando o número de vítimas fatais para 178.159. Os números foram divulgados em um momento de alta em diversos estados. Os dados sobre o avanço da pandemia foram publicados em um boletim elaborado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e divulgado às 18h desta terça-feira, 8.

A taxa de letalidade da doença segue estável em 2,7%, enquanto a taxa de mortalidade é de 84,8 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de incidência é de 3.176,3 para cada 100 mil habitantes. São Paulo segue sendo o estado mais atingido, com 1.296.801 casos e 43.282 mortes. O avanço da doença fez com que o governo optasse por voltar atrás no plano de reabertura e endurecesse algumas restrições de atividades.