Trump diz que órgão regulador deve aprovar vacina em alguns dias

Segundo o presidente, imunizante desenvolvido pela Pfizer estará disponível para todos os americanos

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Anúncio foi feito por Donald Trump nesta terça-feira, 8.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a FDA, agência reguladora norte-americana, deverá aprovar o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em alguns dias. A declaração foi feita nesta terça-feira, 8, durante conferência da Operação Warp Speed. Trump disse ainda que, “Pouco depois” a vacina desenvolvida pela Moderna será liberada pela agência. O presidente disse que espera que outras vacinas, como a desenvolvida pela Johnson & Johnson, que só precisa de uma dose para imunizar as pessoas, sejam aprovadas em breve.

No fim do discurso, Trump assinou uma ordem executiva que dá prioridade à cidadãos americanos na distribuição de vacinas. “Todo americano que quiser tomar vacina terá acesso”. O presidente cogitou usar a Lei de Proteção à Produção caso os EUA tenham problemas para distribuir os imunizantes aos americanos. Entretanto, Trump defendeu que o país trabalhe com outra nações depois de garantir a imunização da população local.