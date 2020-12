Brasil registra 52 mil casos e 823 mortes por Covid-19

Em meio à chegada das festas de fim de ano, país vive momento de alta no número de casos e mortos pela doença

Rovena Rosa/Agência Brasil Brasil é o terceiro país com mais casos de Covid-19 no mundo.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 52.544 novos casos e 823 novas mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia é de 7.162.978. O número de vítimas fatais, por sua vez, é de 185.560 e se aproxima da marca de 190 mil. Tais dados fazem do Brasil o terceiro país com mais casos, atrás de Estados Unidos e Índia, e o segundo com mais mortes, sendo superado somente pelos EUA. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde (MS) em um portal online da pasta nesta sexta-feira, 18.

Do total de novos casos, a maioria, 21.059, foi registrado no sudeste enquanto que o norte, com 3.406 novas contaminações, foi a região menos afetada. Falando de mortes, o sudeste também lidera o ranking, com 451 novos óbitos e, novamente, o norte é a região com menos vítimas fatais nas últimas 24 horas: 34. O portal do MS mostra, ainda, que o país tem 6.198.185 casos curados enquanto outro 779.143 estão sendo acompanhados pelas autoridades.