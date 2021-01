Brasil registra 62 mil casos e 1.192 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Estado mais atingido pela pandemia segue sendo São Paulo, que soma 1.644.225 casos e superou a marca de 50 mil mortes causadas pela doença

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO País iniciou vacinação contra a doença na última segunda



O Brasil registrou 62. 094 novos casos e 1.192 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes chegou a 8.573.864 desde o início da pandemia, fazendo do Brasil o terceiro país com mais casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia. O número de vítimas fatais, por sua vez, aumentou para 211.491, sendo o segundo maior do mundo, menor apenas que a quantidade de óbitos registrada nos EUA. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h desta terça-feira, 19.

Após a atualização, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil se manteve estável em 2,5%. Por outro lado, a taxa de mortalidade da doença segue em alta e atingiu a marca de 100,6 a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência da doença também mostrou tendência de alta e atingiu a marca de 4.079,9 a cada 100 mil habitantes. O Estado mais atingido pela pandemia segue sendo São Paulo, que soma 1.644.225 casos e superou a marca de 50 mil mortes causadas pela doença. A vacinação para idosos e profissionais da saúde começou na última segunda-feira, 18. Entretanto, o número de vacinados ainda é pequeno para conter a doença.