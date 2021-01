Brasil registra 63 mil casos e 1.283 mortes por Covid-19 em 24 horas

Os números foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h desta quarta-feira, 27

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO País está se aproximando da marca de 9 milhões de casos de Covid-19



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 63.520 casos e 1.283 novas mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes chegou a 8.996.876, se aproximando ainda mais da marca de 9 milhões de contaminados. Já em relação ao número de vítimas fatais, o Brasil atingiu a marca de 220.161. Os números fazem do Brasil o terceiro país com mais casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia, que somam, respectivamente, 25 milhões e 10 milhões de infectados, e o segundo país com mais mortos, sendo superado apenas pelos EUA, com 427 mil mortos pela doença. Os números foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h desta quarta-feira, 27.

Em relação aos dias anteriores, todos os indicadores mostraram mudanças. Depois de se manter estável por algumas semanas, a taxa de letalidade da doença caiu para 2,4%. Em contrapartida, a taxa de mortalidade continuou crescendo, atingindo a marca de 104,8 a cada 100 mil habitantes. Outro índice que mostrou um aumento foi a taxa de incidência da Covid-19 no Brasil, que chegou a 4.281,2 a cada 100 mil. Com 1.731.294 casos e 52.170 mortos, São Paulo segue sendo o estado mais atingido pela pandemia. Os números foram registrados em meio à vacinação contra a Covid-19. No momento, estão sendo utilizadas as vacinas de Oxford e a Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan.