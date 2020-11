Brasil registra 654 novas mortes por Covid-19; total se aproxima de 171 mil

No mesmo período, foram registrados 47 mil novos casos, fazendo com que o total de infectados seja de 6,16 milhões

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 654 novas mortes causadas pela Covid-19, fazendo com que o total de óbitos contabilizados desde o início da doença seja de 170.769, o que faz do país o segundo com mais vítimas fatais, atrás apenas dos Estados Unidos, com 261 mil mortos. No mesmo período, também foram registrados 47.898 casos da doença, fazendo o Brasil chegar a 6.166.606 casos de Covid-19. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim divulgado às 18h desta quarta-feira, 25.

Com a atualização dos dados, a taxa de letalidade da doença ficou em 2,8% enquanto que a taxa de mortalidade é de 81,3 a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência a cada 100 mil habitantes, por sua vez, é de 2.934,4. No momento, diversos estados estão registrando alta no número de internações, casos e mortes causadas pela Covid-19. Dentre eles, está São Paulo, que segue sendo a unidade federativa mais afetada pela pandemia, com 1.224.744 casos e 41.601 mortes pela doença.