Brasil registra 77 casos da variante Ômicron da Covid-19

Nesta terça-feira, 28, o Ministério da Saúde divulgou um balanço sobre a presença da nova variante da Covid-19, a Ômicron. De acordo com o relatório, foram registrado até agora 77 casos da variante no país. O maior número de infecções foi registrada em São Paulo (27), seguido de Goiás (22) e Minas Gerais (16). Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará têm três casos registrados cada, já o Distrito Federal, Rio de Janeiro e Espírito Santo somente um caso da nova variante foi identificado. Em investigação estão outros 211 casos, sendo 16 no Distrito Federal, 114 em Minas Gerais, 58 em Santa Catarina e 23 no Rio Grande do Sul. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 8.430 infecções pela Covid-19, segundo a pasta. No mesmo período foram 171 óbitos. O total de contaminados no país, desde o início da pandemia, é de 22.254.706 pessoas. Foram 618.705 vidas perdidas para o vírus. Ainda há 2.824 mortes em investigação.

*Com informações da Agência Brasil