Brasil registra 85 mil casos e 3.305 mortes por Covid-19 em 24 horas

A média móvel de óbitos pela doença voltou a cair, indo para 2.862, assim como a média diária de casos, que baixou para 65.612

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nas últimas 24 horas, foram registrados xxxxx novos casos da doença



O Brasil registrou 3.305 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o que faz com que o total de vítimas fatais seja de 368.749. No mesmo período, foram contabilizados 85.774 novos casos da doença, elevando o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) para 13.832.455. A média móvel de mortes por Covid-19 voltou a cair, indo para 2.862, assim como a média diária de casos, que baixou para 65.612. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta sexta-feira, 16. Os dados do Estado do Ceará foram atualizados após não terem entrado no balanço de quinta-feira, 15.

Com isso, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos confirmados da doença, sendo superado pelos Estados Unidos, que somam 31,5 milhões de infectados, e pela Índia, que atingiu a marca de 14,2 milhões de casos. Já em relação às mortes, o país ocupa o segundo lugar da lista, atrás apenas dos EUA, que acumularam 565 mil óbitos desde o início da pandemia. Os indicadores seguem mostrando o avanço da pandemia no país. A taxa de mortalidade subiu para 175,5 a cada 100 mil habitantes enquanto que a taxa de incidência atingiu 6.582,3 a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade seguiu estável em 2,7%.