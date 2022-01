Brasil registra maior número de mortes diárias por Covid-19 dos últimos três meses

Foram contabilizadas 487 mortes nas últimas 24 horas, maior número em 74 dias

Os números da Covid-19 voltaram a subir no Brasil. Nesta terça-feira, 25, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) registrou 487 mortes nas últimas 24 horas, sendo o maior número no país dos últimos 74 dias. Ao todo são 623.843 óbitos pela doença desde o início da pandemia em março de 2020. No mesmo período, foram contabilizados 183.722 contaminações, em um total de 24.311.317 casos. Os números podem ser maiores, já que em fins de semana e feriados os dados ficam defasados pela folga dos funcionários. Em relação à vacinação, foram 381.214.862 doses distribuídas, de acordo com o Ministério da Saúde. As doses de reforço já passam de 15 milhões no país.