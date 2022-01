‘Reduzir Olavo à figura de uma ala do governo é apequena-lo’, afirma Filipe Martins

Em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, o assessor da presidência analisou a contribuição do filósofo para o Brasil e para o governo

Jovem Pan News Assessor da presidência falou sobre a importância do trabalho de Olavo para o Brasil



O escritor, professor e filósofo Olavo de Carvalho morreu na noite de segunda-feira, 24, aos 74 anos. A morte foi confirmada pelas redes sociais do pensador. Ele morreu na cidade de Richmond, na Virgínia, onde vivia. A causa da morte de Olavo ainda não divulgada pelos familiares. Há alguns dias, o escritor foi diagnosticado com Covid-19 e cancelou suas aulas de filosofia para se tratar da doença. Após a morte de Olavo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial por um dia em homenagem ao escritor, que influenciou diversos membros do governo. Em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, o assessor da presidência, Filipe Martins, falou sobre a importância de Olavo, dizendo que reduzi-lo a uma figura de uma ala do governo Bolsonaro era diminuir o tamanho de sua contribuição.

“É uma obra filosófica, muito maior do que esses substrato de crítica cultural, de comentário político que a maior parte das pessoas conheciam. Ele tinha um trabalho filosófico muito sério e não era um fenômeno de direita ou esquerda […] Querer reduzir o professor Olavo de Carvalho à uma figura ideológica ou de uma ala do governo é apequena-lo em demasia”, disse Martins. Além disso, o assessor negou a existência de uma ‘ala olavista’ dento do governo, mas reconheceu a influência dele em membros do governo. “Isso é um enorme equívoco, uma injustiça com o Olavo, que é a figura pela qual estamos lamentando hoje. Eu, que sempre fui como representante de uma dita ala ideológica, não gostaria de atribuir ao Olavo responsabilidade pelas minhas ações e pelas minhas escolhas. Eu e uma série de outras pessoas dentro do governo fomos influenciados pela aula do professor Olavo de Carvalho. Eu e uma série de outras pessoas, não apenas esses apontados como sendo ideológicos, mas militares, pessoas da área econômica e até do campo político, vários membros do governo foram influenciados pelo Olavo, que não é uma figura recente. Ele de fato é uma figura muito admirada pelo presidente Bolsonaro. Mas cabe a gente lembrar que o Olavo recebeu elogio de pessoas de governos anteriores”, disse o assessor.

Confira o programa desta terça-feira, 25: