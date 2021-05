Brasil registra mais de 82 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Número total de infecções registradas no país desde o início da pandemia chega a 15.894.094

ALEXANDRE GONÇALVES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/03/2021 Covid-19 já matou mais de 440 mil pessoas no Brasil



O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) anunciou que nas últimas 24 horas foram registrados 82.039 casos da Covid-19 no Brasil, totalizando 15.894.094 desde o início da pandemia. O número de mortos no mesmo período foi de 2.403, chegando ao total de 444.094. A taxa de letalidade da doença está em 2,8% e a taxa de mortalidade chega a 211,3 a cada 100 mil habitantes. O Estado de São Paulo continua sendo o mais atingido pela doença, com 3.147.348 infecções e 106.437 mortes. Entre o total de casos, 2.816.930 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 325.144 foram internados e receberam alta hospitalar. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, até esta quinta-feira, 20, são 22.191 pacientes internados no estado, sendo 10.044 em unidades de terapia intensiva e 12.147 em enfermaria. O seguindo estado é Minas Gerais, com 1.492.530 casos e 38.222 óbitos.