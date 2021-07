Brasil registra menor taxa de transmissão da Covid-19 em 2021

Com índice de 0.88, o levantamento da Imperial College de Londres mostra que 100 pessoas contaminadas podem transmitir o vírus para outras 88

EFE/Elvis González/Archivo Indicadores mostraram queda pela terceira semana consecutiva



O Brasil registrou uma taxa de transmissão da Covid-19 de 0.88 na última semana, o que faz do índice o menor observado até o momento em 2021. Os dados foram divulgados por um levantamento da Imperial College de Londres, que mostra quantas pessoas podem ser infectadas através de uma pessoa e mapeia a evolução da pandemia. Com a taxa de 0.88, o levantamento mostra que 100 pessoas contaminadas podem transmitir o vírus para outras 88. Segundo o estudo, esta foi a terceira semana de queda nos indicadores, sendo que nas anteriores foram registradas taxas de 0.98 e 0.91. Por mais que os indicadores mostrem melhoras no cenário da pandemia, não é possível analisar o país de forma regionalizada, uma vez que determinadas áreas podem ter taxas menores ou maiores. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), o Brasil registrou 17.031 casos e 745 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.