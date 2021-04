Brasil se aproxima de 28 milhões de vacinados contra a Covid-19

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 812.977 doses da vacina, sendo que 421.921 foram aplicadas em pessoas que estavam recebendo a primeira dose do imunizante

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/01/2021 Em números absolutos São Paulo é o Estado que mais vacinou, imunizando 6,69 milhões de pessoas



O Brasil se aproxima da marca de 28 milhões de vacinados contra a Covid-19. O dado foi divulgado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, que aponta que 27.945.152 brasileiros já receberam ao menos uma dose do imunizante, o que corresponde a 13,2% da população. Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 812.977 doses da vacina, sendo que 421.921 foram aplicadas em pessoas que estavam recebendo a primeira dose do imunizante e outras 391.056 receberam a dose de reforço. Ao todo, 11,3 milhões de pessoas receberam as duas doses, o que corresponde à 5,35% da população. Os dados são referentes aos 26 Estados e ao Distrito Federal. Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul lidera o ranking de vacinação, com 17,46% dos habitantes vacinados. Já em números absolutos, a marca pertence a São Paulo, que vacinou 6,69 milhões de pessoas. A pior marca pertence ao Mato Grosso, onde apenas 9,26% da população foi imunizada.

*Com informações do Estadão Conteúdo