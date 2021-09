Brasil soma 244 mortes por Covid-19 e mais de 9 mil casos nas últimas 24 horas 

Conforme a última atualização do Ministério da Saúde, 222,3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no país

EFE/André Coelho O Brasil tem mais de 590 mortos em decorrência da Covid-19



O Ministério da Saúde informou na tarde deste domingo, 19, que o Brasil somou mais 244 mortes por Covid-19, chegando ao número de 590.752 em decorrência da doença. No boletim, a pasta também comunicou que foram registradas 9.458 infecções no período, totalizando 21.239.783 desde o começo da pandemia. O balanço é produzido a partir de informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde. Ao todo, há 395.758 pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento por profissionais de saúde e 20.253.273 pacientes já se recuperaram.

Conforme a última atualização do Ministério da Saúde, 222,3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no país, sendo 141,8 milhões de primeiras doses e 80,5 milhões de segundas doses ou doses únicas. Ainda segundo a pasta, foram distribuídas, até o momento, 267,6 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. Desse total, 259,4 milhões já foram entregues e 8,2 milhões estão em processo de distribuição.

*Com informações da Agência Brasil