Brasil tem 1.311 novas mortes por Covid-19; casos chegam a 2.287.475

País passa de 84 mil mortes no total; número total de casos entre ontem e hoje é 59.961

ANANDA MIGLIANO/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO País tem 2.287.475 casos do novo coronavírus no total



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.311 novas mortes por Covid-19, chegando a 84.082 no total, segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira, 23. O número de casos confirmados subiram 59.961, totalizando 2.287.475. Nesta quarta-feira, 22, o País bateu recorde diário de novos casos confirmados do novo coronavírus, com 67.860 infecções em apenas um dia. O governo federal também divulgou que 3.786 casos estão sob investigação, enquanto o número de recuperados é de 1.570.273.

A cidade de São Paulo lidera o ranking do estados com mais casos, tendo 452.007 casos confirmados e 20.894 óbitos por Covid-19, seguido pelo Ceará, com 156.242 casos e 7.374 mortes. Em terceiro lugar está o Rio de Janeiro, com 151.549 casos e 12.535 óbitos. Quatro vacinas para a Covid-19 estão em teste no Brasil. Mesmo com as boas notícias, o diretor do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, disse nesta quarta-feira, 22, que a estimativa é de que a vacina não esteja pronta até o início de 2021.

Confira os números do Brasil: