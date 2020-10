Brasil tem 263 novas mortes e 15,7 mil infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas

Dados atualizados do Ministério da Saúde foram divulgados na noite desta segunda-feira; número geral de óbitos chegou a 157.397

EFE/ Andre Borges Mais de 15 mil novos casos foram registrados nas últimas 24h



O Ministério da Saúde atualizou, na noite desta segunda-feira, 25, os dados oficiais relativos à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas, o país registrou 263 novas mortes em decorrência da doença, o que elevou o total de óbitos a 157.397. No mesmo período, também foram contabilizadas 15.726 novas infecções pela doença. Desde o início do surto, no fim de fevereiro, até hoje foram 5.409.854 casos. Desses, 4.865.930 são considerados como casos recuperados e 386.527 estão em acompanhamento médico.

O estado de São Paulo continua liderando o número de óbitos no país, seguido pela Bahia e por Minas Gerais. O país atinge o número de 157,3 mil mortes no dia em que dados positivos sobre a vacina de Oxford são divulgados pela universidade. Segundo cientistas, o imunizante testado apresentou “forte resposta imune” nos idosos testados durante a fase 2 da pesquisa no Reino Unido. No Brasil, a vacina está na fase 3 de testagem, a última antes dos trâmites de liberação para uso geral caso tudo funcione como previsto pelo laboratório Astrazeneca.