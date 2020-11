Brasil tem 35 mil novos casos de Covid-19; total é de 5,9 milhões

No mesmo período, foram registradas 685 novas mortes causadas pela doença

EFE/Antonio Lacerda Número de mortes voltou a subir pelo segundo dia seguido, totalizando 911.877 de óbitos em todo o mundo



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 35.294 novos casos da Covid-19, fazendo com que o total de infectados chegue a 5.911.758 e se aproxime ainda mais da marca de 6 milhões, que deverá ser superada nos próximos dias. No mesmo período, foram registradas 685 novas mortes pela doença, elevando o número de vítimas fatais para 166.699. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h desta terça-feira, 17.

Com as novas informações, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil vai para 2,8% enquanto a de mortalidade é de 79,3 para cada 100 mil habitantes. Os dados das últimas 24 horas mantém São Paulo como o estado mais afetado pela doença desde o começo da pandemia, com 1.178.075 casos e 40.749 mortes. Por outro lado, o Acre registrou 33.475 casos e 709 mortes pela doença, sendo o estado menos atingido pela Covid-19.