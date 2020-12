Brasil tem 50 mil novos casos de Covid-19; total é de 6,38 milhões

Nas últimas 24 horas também foram registradas 697 novas mortes, fazendo com que o total de vítimas se aproxime dos 174 mil

LINCON ZARBIETTI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ocupação dos leitos de UTI em São Paulo aumentou nos últimos dias.



Vivendo uma alta no número de casos de Covid-19, o Brasil registrou 50.909 novas infecções da doença, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia seja de 6.386.787. Nas mesmas 24 horas, foram registradas 697 novas mortes causadas pela Covid-19, fazendo com que o total de vítimas fatais seja de 173.817, o que corresponde à segunda maior quantidade de vítimas no mundo, ficando atrás apenas do total dos Estados Unidos, que têm 269 mil óbitos registrados. Os dados foram divugados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em boletim publicado às 18h desta terça-feira, 1.

A taxa de incidência da doença voltou a crescer e, segundo o boletim de hoje, é de 3.039,2 a cada 100 mil habitantes. Outro indicador que voltou a crescer é a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes, que agora está em 82,7. A taxa de letalidade da doença segue a mesma: 2,7%. O avanço da segunda onda da doença deixou os governos estaduais em alerta. São Paulo decretou o retorno a fase amarela e impôs novas restrições para abertura de comércios e realização de atividades.