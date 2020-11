Brasil tem 5,74 milhões de casos e 163 mil mortes por Covid-19

Balanço desta quarta-feira, 11, contém dados atrasados do Paraná e de São Paulo

Gabriel Bastos/Estadão Conteúdo Brasil é o terceiro país com mais casos da Covid-19 no mundo.



Em uma nova atualização do boletim de casos de Covid-19, o Brasil registrou 48.655 novos casos e 566 novas mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas. Com isso, o total de infectados desde o começo da pandemia é de 5.747.660. Já o número de vítimas fatais da Covid-19 é de 163.368. Além dos casos, também foi informado que mais de 5 milhões de brasileiros já se recuperaram da doença. O boletim foi divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) às 18h desta quarta.

Além dos casos e mortes contabilizados nas últimas 24 horas, o boletim também contém dados do Paraná e de São Paulo que estavam atrasados por conta de problemas técnicos no sistema do SUS. Por essa mesma razão, o Amazonas não atualizou o número de casos e de mortes. Mesmo sem transmitir dados, São Paulo continua sendo o estado mais atingido, seguido por Rio de Janeiro e Ceará.