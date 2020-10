Brasil tem 599 mortes por covid-19 em 24h; SP ultrapassa 1 milhão de casos

Total de diagnósticos positivos em todo o país chega a 4.906.833

Michel Corvello Em São Paulo, os 645 municípios tem pelo menos uma pessoa infectada



O Brasil chegou aos 4.906.833 casos de covid-19 neste sábado, 3. No balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o país contabiliza um aumento de 26.310 novos infectados em 24h. No mesmo período, 599 pessoas foram vítimas da doença. O número total de óbitos foi a 145.897.

Epicentro da pandemia desde seu início, São Paulo atingiu a marca de 1.003.429 casos. De acordo com os dados do governo, os 645 municípios tem pelo menos uma pessoa infectada. Deles, 575 registra uma ou mais mortes. O principal fator de risco associado à mortalidade no estado é a cardiopatia, presente em 59,6% das vítimas.

Em seguida estão Bahia (314.711), Minas Gerais (305.527), Rio de Janeiro (271.575) e Ceará (242.669), no topo da lista que contabiliza o número de infectados em todo o país. Em relação às mortes, São Paulo soma 36.136. Logo atrás está o Rio de Janeiro (18.749), o Ceará (9.050), Pernambuco (8.318) e Minas Gerais (7.569).

O Brasil é o terceiro país com mais diagnósticos confirmados em todo o mundo, atrás dos Estados Unidos, que soma 7.373.881 – mais de 50 mil apenas nas últimas 24 horas -, e da Índia, com 6.473.544. No ranking das mortes, o país é o segundo. Os americanos seguem com números maiores, totalizando 209.284.