Brasil ultrapassa a marca de 350 mil mortes por Covid-19

Na tarde deste sábado, 10, o Brasil ultrapassou a marca de 350 mil mortes causadas pela Covid-19, com o número de 351.334, sendo que 2.616 deste total foi registrado nas últimas 24 horas, segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). No mesmo período, foram contabilizados 71.832 casos da doença, totalizando 13.445.006 desde o início da pandemia. O estado de São Paulo segue em primeiro no ranking de casos e mortes com 2.635.378 infecções e 82.407 óbitos. Segundo a Secretaria de SP, o número de pessoas hospitalizadas segue em declínio. Neste sábado há 26.956 internados com quadros graves da doença, sendo 12.304 em leitos de Terapia Intensiva (UTI) e 14.652 em enfermaria. São 745 pacientes a menos em comparação ao balanço de ontem, quando havia mais de 27,7 mil internados.