Brasil ultrapassa marca de 180 mil mortes por Covid-19

Nas últimas 24 horas, foram registrados 54.428 casos e 672 mortes causadas pela doença

O Brasil ultrapassou a marca de 180 mil mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia, em março deste ano. A marca foi atingida nesta sexta-feira, 11, depois de terem sido registradas 672 novas mortes nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram contabilizados 54.428 casos da doença, aumentando o total de infectados para 6.836.227. Com isso, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo com mais mortes, sendo superado apenas pelos EUA. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em boletim divulgado às 18h de hoje.

Após a atualização desta sexta, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil caiu 0,1%, indo para 2,6%. A taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes voltou a aumentar, indo para 85,9. Por sua vez, a taxa de incidência é de 3.253,1 a cada 100 mil habitantes. Os dados comprovam que o Brasil vive um momento de alta no número de casos e mortes, sendo que os indicadores estão subindo há pelo menos três semanas. Tais números fizeram com que os estados adotassem medidas restritivas, como redução do horário de funcionamento de bares, restaurantes e do consumo de bebidas alcoólicas nas ruas.