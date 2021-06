Ana Paula: ‘Quem se imuniza e continua a usar máscaras não acredita na eficácia da vacina’

Possibilidade do ministro da Saúde assinar parecer desobrigando utilização do item nos que já foram infectados pela Covid-19 foi debatida no programa ‘Os Pingos Nos Is’

Abedin Tahekernareh/EFE Uso de máscara é obrigatório em Estados brasileiros



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 10, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai assinar um parecer desobrigando quem já foi infectado por Covid-19 ou vacinado contra a doença de usar máscara. “Ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscaras por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. Se bem que para nós, aquele que está infectado, esse sim que fique em casa. Não aquele ‘fique em casa todo mundo’. A quarentena é para quem está infectado, não é para todo mundo, porque isso destrói empregos”, afirmou Bolsonaro.

A comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, Ana Paula Henkel, acredita que as pessoas que colocam vacinas em pedestais diante de todas as armas que temos contra a Covid-19 precisam acreditar nelas como uma forma de se imunizar. “A partir do momento que você coloca a vacina como a principal arma de combate nessa pandemia, mas mesmo vacinado você continua com medo, você está literalmente dizendo que não acredita na vacina”, opinou. Ela lembrou que a Flórida baixou a severidade das restrições contra as máscaras, assim como o Texas, e que ambos não teriam apresentado aumento em infecções. “A partir do momento que você se vacina, que você teve a Covid, mas usa máscaras, você não está acreditando na eficácia da vacina”, afirmou.

