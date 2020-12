Brasil volta a registrar mais de mil mortes diárias pela Covid-19

O número de infecções contabilizadas nas últimas 24 horas, 69.826, também foi alto, bem semelhante aos de julho deste ano, época crítica da pandemia no Brasil

O Brasil voltou a registrar mais de mil mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 17, entre ontem e hoje foram 1.054 óbitos, chegando a um total de 184.876 mortes desde o início da pandemia. A última vez que o País havia registrado mais de mil mortes diárias tinha sido em 15 de setembro, quando foram contabilizados 1.090 óbitos. Além disso, 69.826 novos casos foram registrados, aumentando o total para 7.110.434. O número de infecções contabilizadas nas últimas 24 horas também foi alto, bem semelhante aos de julho deste ano, época crítica da pandemia no Brasil. No entanto, nesta quarta-feira, 16, os números referentes ao estado de São Paulo, que é o mais atingido pela Covid-19, não foram contabilizados na atualização por problemas técnicos. Ou seja, dois balanços referentes a SP entraram na contabilização de hoje.

Mais de seis milhões de brasileiros já se recuperaram da doença. São Paulo é o estado mais afetado, com 1.361.731 casos e 44.681 mortes desde o início da pandemia, seguido de Minas Gerais, que tem 483.369 infecções, Bahia, com 461.026, e Santa Catarina, com 448.162. Porém, o Rio de Janeiro é o segundo em número de óbitos (24.204), seguido de Minas (10.933) e Ceará (9.883). Os menos afetados são Acre (39.166 infecções e 756 mortes), Amapá (64.549 casos e 864 óbitos) e Roraima (66.977 infecções e 766 mortes).