Burger King anuncia mudança no nome do Whopper Costela, que não tem costela

Empresa diz que ouviu clientes após reclamações e lanche passará a se chamar ‘Whopper Paleta Suína’, corte do qual é composta

Divulgação/Burguer King Buguer King terá de prestar esclarecimentos ao Procon-SP e à comissão do Senado pelo lanche Whopper Costela



O Burger King anunciou nesta terça, 3, que irá alterar o nome do Whopper Costela, lanche da rede de fast-food que se tornou alvo de polêmica nos últimos dias devido à revelação de que não contém costela suína em sua composição, apenas um aroma natural do corte. Em um comunicado postado nas redes sociais, a empresa anunciou que o produto passará a se chamar ‘Whopper Paleta Suína’ e afirmou que era necessário prestar atenção no que dizem os clientes. “Hora de ouvir, aceitar e agir. Sem meias palavras, sem gracinha, sem relativizar o problema. O sanduíche continua igual, a composição do hambúrguer permanece sendo 100% carne de paleta suína com aroma de costela, sem qualquer ingrediente artificial”, disse.

O Burger King foi notificado pelo Procon-SP nos últimos dias por propaganda enganosa no nome do produto, e a Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado aprovou nesta terça um convite a representantes da empresa para prestarem explicações sobre a situação. Um caso parecido atinge o McDonald’s, maior concorrente do Burger King, após ser divulgada a informação de que o lanche McPicanha não tem picanha. A reação foi diferente, no entanto: o McDonald’s decidiu retirar o produto da linha vendida. Ainda assim, também terá que prestar explicações ao Senado e ao Procon-SP.