Buscas pelos desaparecidos de Capitólio são retomadas neste domingo

Três pessoas ainda não foram encontradas; tragédia que atingiu quatro embarcações deixou ao menos sete mortos e 31 feridos, dentre as quais quatro ainda estão internadas

Reprodução/YouTube Paredão desabou no Lago de Furnas, a cerca de 300 km de Belo Horizonte, no último sábado, 8



Por volta das cinco horas da manhã deste domingo, 9, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelas três pessoas que ainda estão desaparecidas em Capitólio, em Minas Gerais, após o desabamento de rocha que ocorreu na tarde do último sábado, 8, no Lago de Furnas, a cerca de 300 km de Belo Horizonte. Segundo o Tenente Pedro Aihara, que participa da operação e é porta-voz da corporação, até o momento nenhuma outra vítima foi encontrada. 40 agentes mergulhadores participam da ação. Não há previsão de término para as operações.