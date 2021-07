Butantan entrega 800 mil doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde

Na quinta-feira, 15, 200 mil unidades serão distribuídas ao governo federal; na madrugada de terça-feira, instituto recebeu mais 12 mil litros de matéria-prima para a produção de mais imunizantes

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo O governador João Doria esteve presente na entrega das 800 mil doses da CoronaVac



O Instituto Butantan iniciou nesta quarta-feira, 14, a entrega do lote de 10 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde. Nesta quarta, foram entregues 800 mil doses de vacina contra Covid-19 e mais 200 mil serão distribuídas na quinta-feira, 15. Com a entrega de 1 milhão de unidades, as liberações chegam à marca de 54,149 milhões de doses fornecidas à pasta, um pouco mais da metade do contrato com o governo federal, que prevê a entrega de 100 milhões até 30 de setembro. “Ao longo de agosto vamos completar 100 milhões de doses, um mês antes do prazo contratado, que era 30 de setembro, complementando a totalidade do contrato do Butantan com o Ministério da Saúde. Nosso compromisso era concluir a entrega das vacinas contratadas, antecipamos em 30 dias e agora compramos vacinas para complementar o processo vacinal aqui em São Paulo”, disse o governador João Doria (PSDB). Os imunizantes contemplam o segundo contrato firmado com o governo federal, de 54 milhões de vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de maio. O lote de 10 milhões foi processado a partir dos 6 mil litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) recebidos no último dia 26 de junho. Na madrugada de terça-feira, 13, o Butantan recebeu mais 12 mil litros de matéria-prima para produzir e entregar outras 20 milhões de doses. O governo de São Paulo informa que uma nova remessa de IFA, com mais 12 mil litros, deve chegar ao país até o final de julho.