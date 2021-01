Butantan recebe pedido da Saúde e diz que entregará vacinas ao saber quantas ficarão em SP

Órgão questionou número de vacinas que ficarão no estado para fazer distribuição direta; Ministério da Saúde solicitou entrega emergencial de 6 milhões de doses da Coronavac

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/12/2020 Ministério da Saúde solicitou entrega de 6 milhões de doses da doença



O Instituto Butantan, que desenvolve a vacina Coronavac, de tecnologia chinesa, contra a Covid-19 no Brasil, afirmou nesta sexta-feira, 15, que recebeu o ofício do Ministério da Saúde solicitando 6 milhões de doses do imunizante para distribuição nacional. Em ofício assinado pelo pela diretoria da instituição, o órgão afirmou que fará o faturamento e a emissão de notas fiscais das doses, mas questionou a quantidade de vacinas que serão destinadas ao estado de São Paulo. “Entregaremos a totalidade das doses requeridas; e solicitamos que V. Senhoria nos informe o quantitativo a ser destinado ao Estado de São Paulo para que o mesmo seja entregue diretamente ao CDL-SES-SP como de praxe para as demais vacinas produzidas pelo Instituto Butantan”, afirmou.

As doses da Coronavac prontas no Brasil estão armazenadas no estado de São Paulo, que também é o mantenedor do Instituto Butantan. Em nota, o órgão afirmou que é de praxe que parte das doses fiquem no estado mais populoso do Brasil, que também tem o maior número de casos e mortes da doença. “Isso acontece, por exemplo, com a vacina contra o vírus influenza, causador da gripe”, diz trecho de comunicado. O ofício também afirma que a disponibilização das doses será feita assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) conceder a autorização para uso emergencial do imunizante no Brasil. Na tarde desta quarta, o governo de SP anunciou que já tem seis milhões de doses prontas. Dessas, 4,5 milhões estão rotuladas e teriam destino ao Governo Federal.