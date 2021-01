Ministério da Saúde solicita entrega imediata de 6 milhões de doses da CoronaVac ao Butantan

Em documento, pasta solicitou que seis milhões de doses fossem entregues para que logística de vacinação começasse a ser articulada pelo Governo Federal

Em um documento assinado pelo Diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, o Governo Federal solicitou na tarde desta sexta-feira, 15, que o Instituto Butantan entregasse de forma imediata 6 milhões de doses da CoronaVac, vacina de tecnologia chinesa contra a Covid-19 desenvolvida pelo órgão em São Paulo, para agilizar a logística de distribuição do imunizante no país. “Ressaltamos a urgência na imediata entrega do quantitativo contratado e acima mencionado, tendo em vista que este Ministério precisa fazer o devido loteamento para iniciar a logística de distribuição para todos os estados da federação de maneira simultânea e equitativa”, diz trecho do ofício obtido pela Jovem Pan.

A solicitação, que tem como destinatário o diretor do instituto, Dimas Covas, afirma que as doses farão parte do Plano Nacional de Operacionalização da vacinação assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) conceder o uso emergencial do imunizante. Os documentos com detalhes dos testes da vacina são analisados e uma decisão sobre o uso emergencial da CoronaVac está prevista para o dia 17 de janeiro. Apesar da solicitação imediata, o documento do Ministério da Saúde não dá um prazo para que o Instituto Butantan entregue as vacinas. A assessoria de imprensa do órgão foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre o assunto.