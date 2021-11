Caixão quebra e corpo cai dentro de cova no Rio de Janeiro; veja vídeo

Prefeito da cidade de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, se pronunciou após o episódio e pediu que o caso seja investigado para apurar o que causou o acidente

Reprodução/Youtube Episódio aconteceu na última segunda-feira, 22, em uma cidade do Rio de Janeiro



O caixão que transportava um homem quebrou enquanto ele era transportado, fazendo com que o corpo caísse dentro da cova do cemitério. O caso aconteceu na segunda-feira, 22, em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Em vídeos publicados em redes sociais, é possível ver equipes trabalhando para tentar arrumar o caixão e remover o corpo de dentro da cova. As imagens viralizaram e foram compartilhadas diversas vezes. No vídeo também é possível ouvir o descontentamento da família com a situação. O prefeito da cidade, Fábio do Pastel (Podemos) se manifestou sobre o caso, dizendo ter ficado desapontado ao receber a notícia do ocorrido. “Me solidarizo com a família enlutada e registro aqui o compromisso de investigar o ocorrido e de tomar as medidas cabíveis”, afirmou o mandatário.