Calor extremo aumenta taxas de homicídio no Brasil, revela estudo

Um estudo recente publicado no American Journal of Epidemiology sugere que as taxas de homicídio no Brasil podem ser influenciadas por eventos de calor extremo. A pesquisa revelou um aumento de 10,6% nos homicídios durante períodos em que a temperatura se eleva em 5 °C acima da média, com essa tendência se mantendo por até oito dias. Os pesquisadores analisaram dados de homicídios e temperaturas em 510 microrregiões do Brasil entre 2010 e 2019. A metodologia envolveu a comparação de dias com homicídios a dias semelhantes na mesma localidade, levando em conta os efeitos do calor até oito dias após o aumento da temperatura.

A elevação das temperaturas não é a única causa do aumento nos homicídios. No entanto, a análise de uma vasta base de dados ao longo de uma década confere credibilidade à pesquisa. O estudo aponta que mulheres e indivíduos na faixa etária de 60 a 69 anos são os mais impactados, com aumentos de 15,3% e 16,7% nas taxas de homicídio, respectivamente.

A pesquisa também identificou que a região Norte do Brasil apresenta a maior correlação entre o aumento da temperatura e os homicídios, enquanto essa relação é menos evidente no Sul. Duas teorias foram propostas para explicar a conexão entre calor e violência. A primeira, de natureza biológica, sugere que o calor pode aumentar a irritabilidade e a agressividade das pessoas. A segunda, de caráter social-comportamental, indica que temperaturas elevadas incentivam as pessoas a saírem mais de casa, o que as torna mais expostas a situações de violência.

Embora se preveja que os efeitos do calor se intensifiquem nos próximos anos, a violência é influenciada por uma série de fatores, incluindo desigualdade social e pobreza, que também desempenham um papel crucial nas taxas de homicídio.

