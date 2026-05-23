Cama beliche e espaço compartilhado: como é a cela em que Deolane está

Influenciadora ocupa um lugar de nove metros quadrados com ventilador e chuveiro em unidade prisional no interior de São Paulo

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Influenciadora e advogada Deolane Bezerra na saída do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), na região central de São Paulo, na quinta-feira (21)



A advogada e influenciadora Deolane Bezerra ocupa uma cela de 9 metros quadrados na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. O espaço, que conta com uma cama do tipo beliche, ventilador e chuveiro, é compartilhado com outra advogada. Ela deu entrada na unidade às 12 horas de sexta-feira (22), após ser presa na Operação Vérnix, que investiga lavagem de dinheiro.

Por possuir inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Deolane tem direito às prerrogativas previstas no Estatuto da Advocacia. Devido a essa condição, ela foi dispensada do isolamento inicial, período de 10 a 30 dias em que novas detentas ficam separadas das demais. A cela especial também garante privacidade e evita que a influenciadora fique em alas superlotadas; a unidade tem 873 presas para uma capacidade de 714 vagas.

A rotina de Deolane segue o cronograma da penitenciária. O café da manhã é servido às 7 horas, seguido pelo primeiro banho de sol às 8 horas. O almoço ocorre às 11 horas e o segundo banho de sol às 13 horas. O jantar é entregue às 18 horas, momento em que as detentas retornam aos pavilhões. Apesar da cela individualizada, a alimentação e o atendimento médico, odontológico e ginecológico são os mesmos oferecidos a toda a população carcerária da unidade.

A Penitenciária Feminina de Tupi Paulista localiza-se na zona rural, no quilômetro 667 da Rodovia João Ribeiro de Barros (SP-294). Inaugurado em 2011, o presídio possui 20 mil metros quadrados de área construída. A chegada da influenciadora à cidade de 16 mil habitantes mobilizou grupos de pessoas que se reuniram em frente à unidade prisional.

Deolane Bezerra foi presa preventivamente em Barueri, na Grande São Paulo, em uma ação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. A investigação apura a ligação de esquemas financeiros com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

*Com informações do Estadão Conteúdo