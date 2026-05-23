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O que faz de Gavião Peixoto, no interior de SP, a melhor cidade para se viver no Brasil?

Município paulista atinge 73,10 pontos no Índice de Progresso Social 2026 ao apresentar alto desempenho no atendimento de necessidades básicas e serviços públicos

  • Por Nícolas Robert
  • 23/05/2026 08h52
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Divulgação / Câmara Municipal de Gavião Peixoto Gavião Peixoto, cidade no interior de São Paulo Gavião Peixoto, cidade no interior de São Paulo

Pelo segundo ano consecutivo, Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, ocupa a primeira posição no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, lista divulgada na quarta-feira (20) e que mede a qualidade de vida dos municípios brasileiros. Com uma pontuação de 73,10 em uma escala de 0 a 100, o desempenho da cidade é sustentado por indicadores que medem o resultado direto de políticas públicas em áreas como saúde, educação e saneamento básico.

A liderança de Gavião Peixoto é explicada pela metodologia do IPS, que avalia 57 indicadores divididos em três dimensões:

  • Necessidades Humanas Básicas;
  • Fundamentos do Bem-estar;
  • Oportunidades;

Ao contrário de índices que focam apenas em variáveis econômicas, o IPS mede resultados finalísticos, ou seja, se a população tem acesso efetivo a serviços que garantam qualidade de vida.

De acordo com o relatório, a cidade apresenta resultados elevados na dimensão de Necessidades Humanas Básicas, que inclui nutrição, cuidados médicos básicos, água, saneamento, moradia e segurança pessoal. O município também se destaca em componentes como acesso ao conhecimento básico e saúde e bem-estar.

Dados complementares indicam que a gestão de serviços públicos em uma cidade de pequeno porte — Gavião Peixoto possui pouco mais de 4.800 habitantes, segundo o IBGE — favorece a manutenção de indicadores positivos. O município apresenta baixas taxas de mortalidade e bons índices de alfabetização e permanência escolar.

Estabilidade da economia

Presidente Lula (PT) durante a cerimônia de apresentação do primeiro Caça F-39 E Gripen montado no Brasil, no Aeródromo Embraer – Unidade Gavião Peixoto

Embora o IPS não utilize o Produto Interno Bruto (PIB) como um indicador de progresso social, o relatório aponta que a estabilidade econômica local contribui para o investimento em áreas sociais. Gavião Peixoto abriga uma unidade da Embraer, onde são produzidas aeronaves como o cargueiro C-390 Millennium e o caça Gripen.

A presença da indústria aeroespacial gera uma arrecadação tributária elevada para o tamanho da população, o que permite ao poder público manter a oferta de serviços em níveis superiores à média nacional. No entanto, o IPS reforça que o PIB por si só não garante o progresso social, sendo necessário que a riqueza seja convertida em resultados reais para o cidadão, como ocorre no município paulista.

Sobre o IPS Brasil 2026

O relatório é uma colaboração entre o Instituto IPS Brasil, Social Progress Imperative, Imazon, Amazônia 2030, Fundação Avina e o Centro de Empreendedorismo da Amazônia. O índice é atualizado anualmente para permitir a comparação do desempenho socioambiental dos municípios brasileiros ao longo do tempo.

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