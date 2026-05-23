O que faz de Gavião Peixoto, no interior de SP, a melhor cidade para se viver no Brasil?

Município paulista atinge 73,10 pontos no Índice de Progresso Social 2026 ao apresentar alto desempenho no atendimento de necessidades básicas e serviços públicos

Divulgação / Câmara Municipal de Gavião Peixoto Gavião Peixoto, cidade no interior de São Paulo



Pelo segundo ano consecutivo, Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, ocupa a primeira posição no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, lista divulgada na quarta-feira (20) e que mede a qualidade de vida dos municípios brasileiros. Com uma pontuação de 73,10 em uma escala de 0 a 100, o desempenho da cidade é sustentado por indicadores que medem o resultado direto de políticas públicas em áreas como saúde, educação e saneamento básico.

A liderança de Gavião Peixoto é explicada pela metodologia do IPS, que avalia 57 indicadores divididos em três dimensões:

N ecessidades Humanas Básicas;

Fundamentos do Bem-estar;

Oportunidades;

Ao contrário de índices que focam apenas em variáveis econômicas, o IPS mede resultados finalísticos, ou seja, se a população tem acesso efetivo a serviços que garantam qualidade de vida.

De acordo com o relatório, a cidade apresenta resultados elevados na dimensão de Necessidades Humanas Básicas, que inclui nutrição, cuidados médicos básicos, água, saneamento, moradia e segurança pessoal. O município também se destaca em componentes como acesso ao conhecimento básico e saúde e bem-estar.

Dados complementares indicam que a gestão de serviços públicos em uma cidade de pequeno porte — Gavião Peixoto possui pouco mais de 4.800 habitantes, segundo o IBGE — favorece a manutenção de indicadores positivos. O município apresenta baixas taxas de mortalidade e bons índices de alfabetização e permanência escolar.

Estabilidade da economia

Embora o IPS não utilize o Produto Interno Bruto (PIB) como um indicador de progresso social, o relatório aponta que a estabilidade econômica local contribui para o investimento em áreas sociais. Gavião Peixoto abriga uma unidade da Embraer, onde são produzidas aeronaves como o cargueiro C-390 Millennium e o caça Gripen.

A presença da indústria aeroespacial gera uma arrecadação tributária elevada para o tamanho da população, o que permite ao poder público manter a oferta de serviços em níveis superiores à média nacional. No entanto, o IPS reforça que o PIB por si só não garante o progresso social, sendo necessário que a riqueza seja convertida em resultados reais para o cidadão, como ocorre no município paulista.

Sobre o IPS Brasil 2026

O relatório é uma colaboração entre o Instituto IPS Brasil, Social Progress Imperative, Imazon, Amazônia 2030, Fundação Avina e o Centro de Empreendedorismo da Amazônia. O índice é atualizado anualmente para permitir a comparação do desempenho socioambiental dos municípios brasileiros ao longo do tempo.