Câmara de Vereadores adia votação do Plano Diretor de São Paulo

Pexels/Pixabay Texto relatado pelo vereador Rodrigo Goulart (PSD) ainda passará por ajustes finais



Ganhando mais tempo para reajustar o texto, a Câmara Municipal adiou, para a próxima quarta-feira, 21, a votação definitiva da revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo. A apreciação definitiva da matéria estava inicialmente prevista para ocorrer nesta segunda-feira, 19. O relator da matéria, vereador Rodrigo Goulart (PSD), confirmou que o texto passa por mudanças durante entrevista coletiva nesta tarde, no Palácio Anchieta, na Bela Vista, região central paulistana. Já estava prevista a exclusão do artigo do substitutivo que anula a lei que impede a construção de prédios mais altos do que a torre de observação do Mirante de Santana, principal estação meteorológica da cidade de São Paulo. A liberação de construções mais altas poderia dificultar a coleta de dados pela estação. A pedido do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a Câmara também deve reavaliar a regra que retira o incentivo para as vagas de garagens em micro-apartamentos, como são chamadas as unidades com menos de 35 metros. Além disso, também está sendo revisada a construção de edifícios nos miolos de bairros também serão reavaliados, segundo o vereador.