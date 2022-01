Feridos passam por cirurgia no rosto após acidente em Capitólio

Segundo diretor da Santa Casa de Passos, mulher de 50 anos e um homem de 26 sofreram lesões no rosto, que já foram corrigidas; ambos estão estáveis

Bombeiros-MG/Reuters Até o momento, 8 pessoas foram dadas como mortas, buscas por 2 desaparecidos continuam neste domingo



Neste sábado, 8, a Santa Casa de Passos recebeu duas das pessoas feridas no tombamento de uma rocha no Lago de Furnas, no município de Capitólio, a cerca de 300 km de Belo Horizonte, Minas Gerais. O diretor clínico da unidade de Saúde concedeu entrevista ao Jornal da Jovem Pan, na qual relatou como se deu o atendimento e o estado de saúde dessas pessoas. Segundo José Ronaldo Alves, logo após o incidente o hospital foi acionado e se preparou para receber as vítimas, uma mulher de 50 anos e um homem de 26 que tiveram ferimentos no rosto passaram por cirurgias corretoras e seguem internados no local, ambos em leitos de enfermaria, não tendo sido necessário ficar em unidade de terapia intensiva (UTI), e com estado de saúde estável.

“Assim que o acidente ocorreu, nós fomos acionados. O socorro foi feito pelo Samu e pelos Bombeiros. E apenas dois pacientes vieram para a Santa Casa [de Passos]. Entratanto eles não estavam em estado grave, tiveram traumatismo na face, mas sem maior gravidade, foi uma senhora de 50 anos que teve uma laceração próxima à orelha, que já foi corrigida por cirurgião plástico, e um jovem de 26 anos, que teve também traumatismo de face, com fratura do osso zigomático e do maxilar, além de uma lesão neurológica leve, no lóbulo frontal, mas estava consciente, sem nenhum déficit neurológico focal”, relatou Alves.

O médico destacou que a Santa Casa de Passos é uma unidade de referência na região e que uma das principais áreas de atuação é com casos de politraumas. “Nós temos treinamento para atendimento de múltiplas vítimas. Quando chega uma notícia como a desse incidente, nós utilizamos o plano de contingência, que é uma sequência de ações que são tomadas para ficarmos preparados para o atendimento. A equipe de plantão fica de sobreaviso, o bloco cirúrgico, a unidade de terapia intensiva, farmácia, enfim, todo o hospital é acionado e fica preparado para esse acontecimento”, explicou.

De acordo com os Bombeiros do Estado de Minas Gerais, quatro embarcações que estavam no lago no momento do incidente foram atingidas e, ao menos, 8 pessoas morreram. 31 pessoas sofreram ferimentos, 23 delas foram atendidas na Santa Casa de Capitólio e já receberam alta, outros quatro receberam cuidados médicos na Santa Casa de São José da Barra e também já foram liberadas. Três vítimas continuam internadas. Por falta de médicos ortopedistas na cidade de Capitólio, uma mulher de 49 anos e um homem de 51 que tiveram fraturas expostas foram levadas para a Santa Casa de Piumhi, ele já recebeu alta e ela permanece internada, mas com o estado de saúde estável.