Carnaval de Pernambuco: Celebridades marcam festa em praças alternativas

MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO



Os festejos de Carnaval em Pernambuco se concentram em locais icônicos como o Marco Zero, no Recife, e a Praça do Carmo, em Olinda. Neste ano, o Recife apresenta um movimento crescente de descentralização, com 50 polos de festa, sendo 37 deles descentralizados. Essa mudança visa democratizar o acesso ao Carnaval, tornando a experiência mais acessível para todos os foliões. A seleção das atrações para os polos descentralizados foi realizada por meio de votação em plataformas digitais, refletindo a participação popular.

Impressionantes 98% das 3.000 atrações programadas são de artistas locais, evidenciando o talento pernambucano. Em Olinda, o tema do Carnaval de 2025 será “Todos Juntos Numa Só Alegria”, com a presença de mais de 150 artistas confirmados. Entre os nomes de destaque que se apresentarão estão Lenine, Alceu Valença, Elba Ramalho e Nação Zumbi. Os polos Tabajara e Varadouro prometem uma programação rica e diversificada, com uma variedade de apresentações culturais que celebram a tradição local.

A programação completa do Carnaval de Olinda pode ser consultada nas redes sociais da prefeitura e no site oficial, garantindo que os foliões tenham acesso a todas as informações necessárias para aproveitar ao máximo a festa. O evento ocorrerá entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março, prometendo uma celebração vibrante e cheia de alegria.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias