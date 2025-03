Blocos no Rio de Janeiro e em São Paulo homenageiam Gilberto Gil, que se despede dos palcos neste ano

Na capital fluminense, nem o calor de 40ºC desanimou os foliões, mas mudanças são consideradas para o ano que vem devido às altas temperaturas

WAGNER ORIGENES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Foliões se divertem no desfile do Bloco Filhos de Gil, que homenageia o cantor baiano Gilberto Gil



O icônico cantor baiano Gilberto Gil recebeu uma homenagem especial em duas grandes capitais do país. No Rio de Janeiro, o bloco Virtual desfilou no Leme ao som da canção “Tempo Rei”. O evento trouxe à tona reflexões sobre o tempo como uma construção social e um agente de transformação. Mesmo com a temperatura atingindo 40ºC, os foliões encontraram maneiras de se refrescar, aproveitando jatos d’água ao longo do cortejo. Em São Paulo, o bloco Filhos de Gil abordou a despedida do artista com o tema “Aquele Abraço”.

Com 25 anos de trajetória, o Virtual contou com a participação de 40 músicos e apresentou performances interativas que se conectaram com a temática do tempo. Os organizadores ressaltaram a relevância de debater o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, defendendo que o tempo deve ser apreciado, e não apenas contabilizado em horas de trabalho.

O calor intenso foi um desafio para os participantes, mas não impediu que o público se divertisse durante o desfile. A maioria dos foliões estava vestida com trajes brancos, que simbolizavam a passagem do tempo e a efemeridade da vida. A atmosfera festiva e reflexiva permeou todo o evento, criando um ambiente único.

Para o próximo ano, devido ao calor do Rio de Janeiro durante os meses de verão, os organizadores estão considerando algumas mudanças, como a possibilidade de alterar o horário ou até mesmo o local do desfile, visando proporcionar uma experiência ainda mais agradável aos participantes.

