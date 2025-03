Casa onde foi gravado o filme ‘Ainda Estou Aqui’ vai virar museu dedicado ao cinema brasileiro

Eduardo Paes, prefeito do Rio, anunciou que imóvel na Urca será comprado e transformado em local para preservação da cultura; residência original da família de Rubens Paiva deu origem a um edifício

Reprodução/X/@eduardopaes Casa na Urca, zona sul do Rio de Janeiro, onde foram gravadas cenas de "Ainda Estou Aqui"



A Prefeitura do Rio de Janeiro vai adquirir o imóvel onde foram gravadas cenas do filme Ainda Estou Aqui e transformá-lo na Casa do Cinema Brasileiro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3) pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), um dia após a produção vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional. O imóvel, localizado no bairro da Urca, na Zona Sul da cidade, passará a abrigar um museu dedicado à história de Eunice Paiva e sua família, além de contar com exposições sobre a trajetória do Brasil no Oscar. 7

O local também será a nova sede da Rio Film Commission, entidade voltada para o estímulo a produções audiovisuais no país. “Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, da democracia e ainda uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram vida a ela — Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, declarou o prefeito em suas redes sociais.

A residência, construída em 1937, tem 480 m² e conta com quatro suítes, piscina e elevador. O imóvel passou por reformas para recriar a casa da família Paiva nos anos 1970, uma vez que a residência original da família de Rubens Paiva, no Leblon, já não existe mais. O valor pedido pelos proprietários é de R$ 14 milhões.

A iniciativa da prefeitura busca preservar a memória do filme que trouxe ao Brasil sua primeira estatueta do Oscar e fortalecer o cinema nacional. Segundo Eduardo Paes, a Casa do Cinema Brasileiro estará aberta à visitação pública e pronta para exibir o troféu conquistado na premiação.

Veja o anúncio feito por Eduardo Paes

Hoje sairá publicado em Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos comprar/desapropriar e transformar o imóvel do filme “Ainda Estou Aqui” na Casa do Cinema Brasileiro. Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em… pic.twitter.com/LujdMtDEjM — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 3, 2025

