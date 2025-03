Confira como foi o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo

Ao todo, sete escolas se apresentaram na primeira noite de desfiles da elite do carnaval paulista

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile da Mancha Verde no primeiro dia de Carnaval em São Paulo



7h00– Encerramos aqui a transmissão ao vivo dos desfiles do Grupo Especial! Obrigado por acompanhar!

6h58 – ACABOU! Com 1h de desfile, a Camisa Verde e Branco encerra sua apresentação e o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial de São Paulo.

06h46 – Reta final: Camisa Verde e Branco caminha para terminar o desfile.

06h40 – Último carro “Cazuza Vive, Vive Cazuza” entra no desfile. Mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, entra no desfile.

06h35 -Terceiro carro “Brasil mostra a tua cara” e Ala “O tempo não para” entram no desfile.

06h32 – Ala “O nosso amor a gente inventa” homenageia pais que perdem os filhos com participantes PCDs.

06h28 – Ala “Para o dia nascer feliz” relembra a amizade e parceria musical entre Cazuza e Ney Matogrosso. Carro “Para o dia nascer feliz no Rock” entra no desfile, em sequência.

06h25 – Ala “Boemia” entra no Sambódromo e homenageia a cidade do Rio de Janeiro.

06h23 – Bateria “O poeta visceral” lidera o desfile.

06h20 – Carro Abre Alas que faz referência ao Circo Voador (montado no verão de 1982 no Arpoador) é apresentado no Anhembi.

06h14 – Ator mirim que interpreta Cazuza é substituído por ator adulto, simbolizando o crescimento do artista.

06h09 – Comissão de frente apresenta “Cazuza – O poeta vivo” e o carro “Máquina de Escrever”.

06h09 – Camisa Verde e Branco entra no Sambódramo e inicia seu desfile.

05h57 – Ficha técnica.

]ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE CAMISA VERDE E BRANCO

Fundação: 04/09/1953

Cores oficiais: verde e branco

Presidente: Erica Ferro

Carnavalesco: Cahê Rodrigues

Mestre de Bateria: Jeyson Ferro

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Everson Sena e Lyssandra Grooters

Direção de Carnaval: João Victor Ferro

Direção de Harmonia: Rogério Nascimento e Ulisses Ozzeti

Rainha de bateria: Sophia Ferro

Intérprete: Igor Vianna

Coreógrafa da Comissão de Frente: Luiz Romero

Colocação em 2024: 12º lugar – grupo especial

Enredo 2024: “Adenla – O Imperador nas terras do Rei”

Ordem de desfile em 2025: 7º escola a desfilar na sexta-feira pelo grupo especial

Enredo 2025: “O tempo não para! Cazuza – o poeta vive!”

05h56 – Próxima escola a tomar o Sambódramo é o Camisa Verde e Branco, com o tema “O tempo não para! Cazuza – o poeta vive”, homenagem a Cazuza, um dos maiores nomes da música brasileira.

05h51 – Desfile encerrado para a Rosas de Ouro, com uma hora, dois minutos, e 20 segundos.

05h41 – Rosas vem com para mais um final tranquilo nessa primeira noite de desfiles em São Paulo.

05h38 – O último carro está recheado com diversas referências sobre jogos, modernos e antigos.

05h35 – Mais jogos referenciados nas alas desfile, como War, PacMan e Batalha Naval.

05h29 – Ainda nesse tema, o terceiro carro traz o tema do xadrez, onde as peças do jogo ganham vida.

05h26 – As alas representam alguns jogos famosos da história, como damas, xadrez e cartas.

05h25 – Segundo carro representa os Jogos Olímpicos, iniciados na Grécia Antiga no século VII A.C.

05h12 – O Abre Alas mostra um grande cassino, com mais roletas e apostadores.

05h02 – Comissão de frente apresenta um caça níquel e uma roleta.

04h56 – Rosas de Ouro no Anhembi.

04h52 – Ficha técnica.

SOCIEDADE ROSAS DE OURO

Fundação: 18/10/1971

Cores oficiais: azul, rosa e branco

Presidente: Angelina Basílio

Carnavalesco: Fábio Ricardo

Mestre de Bateria: Rafael Oliveira

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Uilian Cesário e Isabel Casagrande

Direção de Carnaval: Leandro Lion, Evandro Souza e Victor Lebro

Direção de Harmonia: Fernando Rosa, Dante Baptista e Bruno Amaral

Rainha de bateria: Ana Beatriz Godói

Intérprete: Carlos Jr.

Coreógrafo da Comissão de Frente: Arthur Rozas

Colocação em 2024: 11º lugar – grupo Especial

Enredo 2024: “Ibira 70 – A Rosas de Ouro é São Paulo no Carnaval 2024”

Ordem de desfile em 2025: 6º escola a desfilar na sexta-feira pelo grupo especial

Enredo 2025: “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada“

04h49 – Rosas de Ouro é a proxíma escola a vir para o Sambódramo, trazendo o tema da “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada“, explicando a arte de jogar e sua importância para a sociedade.

04h46 – O desfile da Tatuapé fecha com uma hora, dois minutos e 22 segundos.

04h37 – A escola vem com tranquilidade para o encerramento do desfile.

04h29 – No fim do desfile, o último carro clama por justiça, com um tatu vestido de magistrado, além de diversas bandeiras com frases como “paz”, “amor” e “liberdade”.

04h22 – O terceiro carro é a uma representação da miséria e da riqueza, mostrando a desigualdade do país. Na frente, uma estátua da Justiça como a que está na frente do STF, com uma criança morta em seus braços.

04h18 – Proxímas alas tratam de assuntos os direitos garantidos pela Constituição, como trabalho, educação e saúde.

04h15 – O segundo carro traz tema da intolerância religiosa, com uma mulher queimada na frente em referência ao período da Santa Inquisição e um grande Cristo cruxificado.

04h12 – Alas seguintes mostram outras interpretações da Justiça, como antigas dinastias chinesas, o Alcorão e Idade Média.

04ho9 – A Bateria tem seus intregantes vestidos como juízes.

04h06 – Na ala das baianas, Moisés abre o mar das dancarinas com hebreus atravessando no meio do Sambódramo.

04h03 – Abre Alas fala dos gregos, conhecidos por trazer as primeiras formas de leis escritas.

03h59 – Problemas no carro, um dos lados apenas está acendendo uma tocha que deveria estar nos dois lados.

03h53 – Comissão de Frente representa o deus grego Caos, e seus filhos que trazem morte e destruição.

03h48 – Tatuapé entra no Sambódramo e inicia seu desfile.

03h45 – Ficha técnica

GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ACADÊMICOS DO TATUAPÉ

Fundação: 26/10/1952

Cores oficiais: azul e branco

Presidentes: Erivelto Coelho, Antônio de Castro, Edu Sambista e Eduardo Santos

Carnavalesco: Wagner Santos

Mestre de Bateria: Leonardo Costa (Léo Cupim)

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Diego do Nascimento e Jussara de Sousa

Direção de Carnaval: Departamento Cultural

Direção de Harmonia: Edu Sambista

Rainha de bateria: Muriel Quixaba

Intérprete: Celsinho Mody

Coreógrafo da Comissão de Frente: Leonardo Helmer

Colocação em 2024: 3º lugar – Grupo Especial

Enredo 2024: “Mata de São João – Uma joia da Bahia símbolo de preservação! Entre cantos e tambores. Viva a Mata de São João!”

Ordem de desfile em 2025: 5º escola a desfilar na sexta-feira pelo grupo especial

Enredo 2025: “Justiça – A Injustiça Num Lugar Qualquer É Uma Ameaça À Justiça Em Todo Lugar”

03h42 – Agora quem vem para o Anhembi é a Acadêmicos do Tatuapé, com enredo “Justiça – A Injustiça Num Lugar Qualquer É Uma Ameaça À Justiça Em Todo Lugar”, inspirado na famosa frase de Martin Luther King Jr. com foco na história justiça.

03h38 – Desfile da Mancha Verde acaba com uma hora, quatro minutos e 28 segundos.

03h33 – A Mancha vem terminando o desfile dentro do tempo e bem tranquila.

03h22 – O Fim do desfile na sua última parte tem as alas e o carro representando o trio elétrico, e como o baiano mistura a música e incorpora na fé e na festa. Também “dirigindo” esse trio o Manchão, mascote da torcida organizada e escola de Samba.

03h13 – Agora as alas que seguem e terceiro carro representam como o baiano utiliza o corpo para festa e fé

03h09 – Terceiro carro e alas que acompanham na frente representam a comida na vida nos baianos. O carro é inspirado no Mercado Modelo.

03h01 – Viviane Araújo lidera a Mancha como rainha de bateria e homenageia Daniela Mercury.

02h59 – Ainda na mesma temática, o Abre Alas traz Oxum e Iemanjá, representando a preparação tanto para a festa quanto para a fé. Abaixo, um painel gigantesco de led, como se fosse um grande aquário.

02h57 – Ala das baianas tem as sereias representando Oxum com caldas azuis e douradas de sereia.

02h46 – A Comissão de Frente resume o desfile, mostrando o profano e a fé, em alegoria que gira e alterna entre os dois temas.

02h42 – Mancha Verde ocupa o Sambódramo do Anhembi e inicia seu desfile.

02h35 – Ficha técnica

GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MANCHA VERDE

Fundação: 18/10/1995

Cores oficiais: verde, branco e vermelho

Presidente: Paulo Rogério de Aquino (Paulo Serdan)

Carnavalesco: Comissão de Carnaval – Paolo Bianchi (Diretor de Carnaval), Lucas Abelha (Projetista), Igor Carneiro (Coordenação Artistíca), Robertinho (Estruturas), Eddi Dudee (Esculturas/Pintura), Gall (Ateliê de Fantasias), Bibinha (Decoração) Kaique Serdan e Paulo Serdan Filho (Coordenação Geral).

Mestres de Bateria: Cabral e Viny

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Marcelo Silva e Adriana Gomes

Direção de Carnaval: Paolo Bianchi

Direção de Harmonia: Marquinhos, Bruno e Danilo

Rainha de bateria: Viviane Araújo

Intérprete: Fredy Vianna

Coreógrafos da Comissão de Frente: Wender Lustosa e Marcos dos Santos

Colocação em 2023: 5º lugar – grupo Especial

Enredo 2024: “Do nosso solo para o mundo: o campo que preserva, o campo que produz, o campo que alimenta”

Ordem de desfile em 2025: 4º escola a desfilar na sexta-feira pelo grupo especial

Enredo 2025: “Bahia, da Fé ao Profano”

02h33 – Mancha Verde vem para tomar o Sambódramo, e com tema “Bahia, da Fé ao Profano”, cuja missão é mostrar o comportamento e a alma do povo baiano, e como fé e profano coexistem todo dia.

02h23 – Desfile da Dragões da Real termina de maneira tranquila com uma hora, três minutos e 54 segundos.

02h15 – O último carro e alas lidam com as emoções da vida. O carro é adornado por diversos olhos que representam os olhos do mundo que veem tudo que o ser humano.

02h08 – A homenagem do terceiro carro é uma escultura de Jorginho, como astronauta, entregando o coração a sua mão.

02h04 – As alas seguintes agora tratam da vida adulta e suas escolhas

02h00 – O segundo carro agora mostra a adolescência e suas turbulências.

01h53 – Alas que seguem tem temas como paz, adolescência e a Bateria como os pintores.

01h46 – O Abre Alas é uma representação dos sonhos de uma criança, com foco em unicórnios, uma paixão de Jorginho.

01h43 – Ala das baianas são fadas coloridas no Sambódramo.

01h38 – Comissão de frente da Dragões vem com um drone em forma de foguete, que era o sonho de Jorginho, ser astronauta. Esse é o nome do neto do carnavalesco Jorge Freitas, que faleceu em abril de 2024 e inspirou o enredo.

01h30 – A Dragões toma o Anhembi em São Paulo.

01h25 – Ficha técnica

GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA DRAGÕES DA REAL

Fundação: 17/03/2000

Cores oficiais: vermelho, branco e preto

Presidente: Renato Remondini (Tomate)

Carnavalesco: Jorge Freitas

Mestre de Bateria: Klemen Gioz

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Rubens de Castro e Janny Moreno

Direção de Carnaval: Marcio Santana

Direção de Harmonia: Rogerio Magalhães Felix

Rainha de bateria: Karine Grum

Intérprete: Renê Sobral

Coreógrafo da Comissão de Frente: Ricardo Negreiros

Colocação em 2024: vice-campeã do grupo especial

Enredo 2024: “África – Uma Constelação de Reis e Rainhas”

Ordem de desfile em 2025: 3º escola a desfilar na sexta-feira pelo grupo especial

Enredo 2025: “A vida é um sonho pintado em aquarela!”

01h23 – Dragões da Real é a escola da vez, com enredo “A Vida é um sonho pintado em aquarela!”, que vai representar as fases da vida com inspiração na canção “Aquarela”, de Toquinho.

01h19 – UFA! Barroca Zona Sul encerra seu desfile com uma hora, quatro minutos e 59 segundos, se salvando por apenas um segundo.

01h16 – Último carro passa com uma hora e dois minutos.

01h07 – Barroca com problemas de tempo, com o Abre Alas que cruzou a linha com 40 minutos de desfile.

01h03 – O quarto e último carro mostra Orun, e representa a morada dos orixás.

00h54 – Segundo carro trouxe pipoca para o público, e representa as feridas de Obaluaê, curadas pela pipoca.

00h48 – O tema da Bateria é raios e trovões, os fenômenos controlados por Iansã. Devido ao problema no carro, a Bateria não fez o recuo.

00h39 – Segundo carro tem um problema, abre um buraco, e deve causar penalidade de no mínimo dois décimos para a escola. Alegoria seguiu sem mais intercorrências.

00h37 – Abre Alas vem com um búfalo gigante, e representa a força e a delicadeza de Iansã, com a força de um búfalo e a leveza de uma borboleta

00h35 – Ala das baianas vem trazendo oferendas para Iansã, com jarros de barro e acarajés nas costas.

00h25 – A Comissão de Frente vem com nove capas que representa cada um dos humores da de Iansã, com espíritos andarilhos, além de uma representação da própria orixá.

00h20 – Barroca começa o seu desfile nessa noite.

00h10 – Ficha técnica

SOCIEDADE RECREATIVA CULTURAL SOCIAL ESPORTIVA BENEFICENTE FACULDADE DO SAMBA BARROCA ZONA SUL

Fundação: 07/08/1974

Cores oficiais: verde e rosa

Presidente: Ewerton Rodrigo Ramos Sampaio (Cebolinha)

Carnavalesco: Pedro Alexandre Magoo

Mestre de Bateria: Fernando Negão

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Marquinhos e Lenita

Direção de Carnaval: Comissão de Carnaval – Cebolinha, Alessandro Soares, Angélica Barbosa e João Ricardo.

Direção de Harmonia: João Carlos Nascimento, Célio Augusto de Souza e César Augusto de Souza.

Intérpretes: Cris Santos e Dodô Ananias

Coreógrafo da Comissão de Frente: Chris Brasil

Colocação em 2024: 9º lugar – grupo Especial

Enredo 2024: “Nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso que nós somos a Faculdade do Samba. 50 anos de Barroca Zona Sul”

Ordem de desfile em 2025: 2º escola a desfilar na sexta-feira pelo grupo especial

Enredo 2025: “Os nove oruns de Iansã”

00h10 – Segunda escola vem aí, Barroca Zona Sul, com o Samba Enredo “Os nove oruns de Iansã”, contando a história de Iansã, senhora dos ventos e tempestades. Uma das orixás mais reverenciadas do candomblé e da umbanda. Escola fala sobre a crença dela ser responsável por conduzir os espíritos para um dos nove oruns.

00h09 – Colorado do Brás encerra seu desfile com uma hora e quatro minutos

23h58 – Escola vai encerrando o desfile em intercorrências.

23h53 – O quarto e último carro vem com crianças vestidas de golfinho e referências a grandes artistas brasileiros.

23h45 – Terceiro carro se chama “Pantaleão dos Orixás Desce Pra Ver o Bloco Passar”, fazendo um convite para que as entidades acompanhem o desfile.

23h43 – Alas que seguem agora fazem referência as religiões de matriz africana, que fazem grande parte do bloco que inspira o Samba Enredo.

23h38 – O Segundo carro da escola faz referência a Yemanjá, como se fosse um porto, com marinheiros, barcos e o mar.

23h36 – Ala das baianas traz como tema Santa Luzia.

23h31 – Alas que seguem o carro falam sobre Salvador, com referências ao Pelourinho e os estivadores que fundaram o Afoxé.

23h19 – O Abre Alas vem trazendo o tema da Índia de Ghandy, pacifista morto em 1948 e que inspirou a criação do Afoxé Filhos de Gandhy em Salvador, tema do desfile. Carro está adorado com elefantes e um grande Mahatma Gandhi no centro do carro, além de diversas referências a cultura e religião indiana.

23h13 – A escola toma o Anhembi. A comissão de frente fala sobre deuses indianos e o padê de Exú. O primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira é uma representação de Buda e Lakshimi.

22h50 – Ficha técnica

GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA COLORADO DO BRÁS

Fundação: 01/10/1975

Cores oficiais: vermelho e branco

Presidente: Antônio Carlos Borges (Ka)

Carnavalesco: David Eslavick

Mestre de Bateria: Acerola de Angola

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Brunno Mathias e Jéssica Veríssimo

Direção de Carnaval: Karyn Fernandez, Jairo Roizen e Thiago Morganti

Direção de Harmonia: João Daniel

Rainha de bateria: Camila Prins

Intérprete: Léo do Cavaco

Coreógrafa da Comissão de Frente: Paula Gasparini

Colocação em 2024: vice-campeã do grupo de acesso 1

Enredo 2024: “Os Encantos da Raiz do Mandacaru”

Ordem de desfile em 2025: 1º escola a desfilar na sexta-feira pelo grupo especial

Enredo 2025: “Afoxé Filhos de Gandhy, no ritmo da fé”

22h46 – Abrindo o desfile, a Colorado do Brás homenageará o carnaval baiano e suas instituições, com o samba enredo “Afoxé Filhos de Gandhy, no ritmo da fé”. Este sendo o maior afoxé do Brasil, com mais de 10 mil desfilantes por ano e que homenageia em sua fundação Mahatma Gandhi, com fortes influências de religiões de matriz africana.

22h15 – Boa noite! Começamos a transmissão ao vivo do primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval de São Paulo. Logo mais, às 23h, a Colorado do Brás abre os desfiles da elite da folia paulistana.