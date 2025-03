Drone da comissão de frente da Vila Isabel despenca durante desfile

Equipamento representava a cabeça de Jack-o’-lantern – abóbora iluminada para o Halloween, e desabou durante voo na Sapucaí; membros da escola rapidamente correram para retirá-lo da avenida

Reprodução / Globo play Drone caiu durante desfile da Vila Isabel



Durante o desfile da Vila Isabel, última escola a desfilar na madrugada desta terça-feira (4), um incidente inesperado ocorreu quando um drone, projetado para se assemelhar a uma abóbora do Dia das Bruxas, caiu. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas o episódio gerou uma série de reações nas redes sociais.

No entanto, o drone não caiu apenas um vez. Em um outro vídeo publicado por foliões que estavam na arquibancada foi possível notar mais um outro momento em que o objeto caiu, desta vez em cima de algumas pessoas. Além do drone, a escola de samba enfrentou dificuldades com um carro alegórico que necessitou de reparos de última hora. Isso resultou em uma pausa no desfile, que durou alguns minutos, frustrando os foliões que aguardavam ansiosamente a continuidade da apresentação.

A fumaça de outra alegoria também causou desconforto, afastando tanto seguranças quanto integrantes da escola. O enredo da Vila Isabel, intitulado “Quanto mais eu rezo mais assombração me aparece”, trouxe à tona um universo repleto de seres fantásticos, que encantou o público. No entanto, os contratempos técnicos ofuscaram um pouco a magia da apresentação. Os organizadores da escola trabalharam rapidamente para resolver os problemas e garantir que o desfile seguisse conforme o planejado.

Victor Oliveira