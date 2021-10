Cristo Redentor ganha iluminação especial para alertar sobre a saúde mental

Em tempos de pandemia, isolamento social e restrições, farmacêutica quer mostrar as causas da instabilidade mental e impulsionar o debate sobre o tema, que ainda é alvo de preconceito no país

Reprodução / Jovem Pan Em 10 de outubro, o calendário global lembra que é o Dia Mundial da Saúde Mental



O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ganhou uma iluminação especial nesta sexta-feira, 1º, para alertar sobre a importância da saúde mental dos brasileiros e da população mundial. Em tempos de pandemia, isolamento social e restrições, o tema é ainda mais urgente. Em 10 de outubro, o calendário global lembra que é o Dia Mundial da Saúde Mental e para uma farmacêutica decidiu iluminar de verde a escultura, que é uma das sete maravilhas do mundo. A empresa é protagonista de uma campanha que quer mostrar as causas da instabilidade mental e quer que as pessoas entendem a importância do debate sobre o tema, não apenas em outubro, mas em todo o ano, já que ainda existe muito preconceito sobre a saúde mental.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga