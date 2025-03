Casal brasileiro é detido no aeroporto de Miami após discussão com empresa aérea

Um incidente no Aeroporto Internacional de Miami envolvendo um casal brasileiro, Rafael Seirafe-Novaes, de 40 anos, e Beatriz Rapoport de Campos Maia, de 29 anos, foi registrado em vídeo. O casal foi detido ao tentar embarcar em um voo com destino a Cancún, no México, após uma discussão acalorada com os atendentes da American Airlines, que supostamente culminou em agressões. No registro audiovisual, Rafael defende que pagou pela escolha dos assentos, enquanto Beatriz ameaça processar a companhia aérea caso não consigam embarcar. Segundo informações da polícia, o casal estava atrasado e, ao serem impedidos de embarcar, reagiram de forma agressiva, inclusive jogando café em um dos funcionários.

