Dificuldade para dormir no frio: quais chás ajudam a aquecer e melhorar o sono

Entenda por que as baixas temperaturas afetam o descanso noturno e conheça os benefícios de plantas como valeriana e camomila para o relaxamento corporal

Unsplash/Drew Jemmett A automedicação, mesmo com produtos naturais, exige responsabilidade redobrada



A queda das temperaturas frequentemente traz consigo uma piora significativa na qualidade do descanso. Quando o ambiente está excessivamente gelado, o corpo precisa gastar mais energia para manter a sua temperatura interna equilibrada. Esse esforço extra interfere no processo natural de desaceleração que ocorre antes de adormecer, tornando o repouso superficial e menos restaurador. Para reverter esse quadro, o ajuste térmico do quarto, aliado ao consumo de infusões quentes de ervas medicinais, atua como uma barreira protetora. As bebidas ajudam a esquentar o organismo de dentro para fora, entregando princípios ativos que induzem a sonolência.

Sinais de que as baixas temperaturas estão afetando seu descanso

O desconforto térmico altera drasticamente a arquitetura do repouso humano. Quando a frente fria prejudica o seu corpo, os principais sinais de alerta noturnos incluem:

Demora excessiva para atingir um estado de relaxamento profundo .

. Despertares frequentes durante a madrugada.

Sensação persistente de tensão muscular na região dos ombros , pescoço e maxilar.

, pescoço e maxilar. Agravamento do ronco e ressecamento das vias aéreas.

Dores nas costas ou articulações intensificadas logo pela manhã.

Fadiga extrema ao levantar, sinalizando a ausência do sono reparador.

Por que sentimos mais dificuldade para dormir no inverno

A fisiologia humana depende de uma harmonia estreita com o ambiente. Para que o cérebro inicie o ciclo de sonolência, é necessário que a temperatura central do corpo diminua levemente. No entanto, em um ambiente muito gelado, ocorre um efeito rebote: o sistema nervoso entra em estado de alerta para gerar calor e evitar um quadro de hipotermia, o que impede o desligamento mental.

Além da resposta térmica aguda, os dias mais curtos e com menor luz natural do inverno afetam a produção regular de melatonina, o hormônio regulador do relógio biológico. Essa falta de exposição solar desregula o ritmo circadiano, facilitando episódios noturnos de pensamentos acelerados, estresse e ansiedade, fatores que agem como bloqueadores diretos do adormecimento.

Como identificar se a insônia sazonal exige avaliação médica

Embora pequenas alterações no descanso sejam normais durante dias frios, a privação crônica requer acompanhamento médico especializado. O médico do sono ou clínico geral conduzirá uma investigação minuciosa baseada no histórico do paciente e em questionários de hábitos diários. Se necessário, será solicitado um exame de polissonografia, que monitora as atividades cerebrais e respiratórias durante a noite.

O foco da avaliação médica é investigar se o ambiente gelado está apenas acentuando a dificuldade respiratória ou apneia ou se há um transtorno afetivo sazonal em curso. A investigação clínica torna-se urgente quando o cansaço passa a afetar a memória, o humor e a capacidade de concentração durante o dia.

Afinal, quais os melhores chás naturais para tomar à noite que ajudam a esquentar e melhoram o sono

A aplicação da fitoterapia noturna faz parte da rotina de higiene do sono. O calor da bebida auxilia na dilatação dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação e aquecendo as extremidades do corpo, enquanto as plantas entregam ativos calmantes ao cérebro. As opções naturais mais indicadas no tratamento auxiliar de relaxamento incluem:

Camomila (Matricaria recutita) : Contém apigenina, um flavonoide poderoso que se liga a receptores cerebrais específicos, induzindo o relaxamento muscular e uma suave sensação de sonolência .

: Contém apigenina, um flavonoide poderoso que se liga a receptores cerebrais específicos, induzindo o relaxamento muscular e uma . Valeriana (Valeriana officinalis) : Atua no sistema nervoso central por meio do ácido valerênico. Essa substância eleva a disponibilidade do neurotransmissor GABA, responsável por inibir a atividade cerebral e promover um efeito sedativo leve .

: Atua no sistema nervoso central por meio do ácido valerênico. Essa substância eleva a disponibilidade do neurotransmissor GABA, responsável por inibir a atividade cerebral e . Erva-cidreira (Melissa officinalis) : Rica em ácido rosmarínico, é altamente eficaz para abaixar os níveis de estresse e reduzir a aceleração mental pouco antes de deitar.

: Rica em ácido rosmarínico, é altamente eficaz para abaixar os níveis de estresse e pouco antes de deitar. Mulungu (Erythrina mulungu) : Com forte ação tranquilizante, essa planta nativa brasileira é indicada para conter picos de ansiedade crônica e relaxar o sistema nervoso de forma profunda .

: Com forte ação tranquilizante, essa planta nativa brasileira é indicada para conter picos de ansiedade crônica e relaxar . Lavanda: Quando ingerida em forma de infusão, auxilia no alívio de tensões mentais e corporais provocadas pelo enrijecimento muscular nos dias frios.

A automedicação, mesmo com produtos naturais, exige responsabilidade redobrada. As plantas possuem princípios farmacológicos ativos que podem apresentar interações severas, especialmente se combinados com medicamentos alopáticos para ansiedade ou depressão. Tais combinações podem levar à depressão perigosa do sistema nervoso.

Aviso legal: As informações contidas nesta reportagem possuem caráter estritamente educativo e não configuram diagnóstico. A utilização de ervas medicinais e a ocorrência de dificuldades frequentes para repousar devem ser obrigatoriamente comunicadas a um médico de confiança, que indicará os limites e a necessidade de um tratamento contínuo e individualizado.